Rückblick: Die Apple-Aktie ist am ersten Handelstag des neuen Jahres auf den tiefsten Stand seit Anfang Juni 2021 zurückgefallen. Im vergangenen Jahr hatten die Papiere 26.8% an Wert verloren, wobei eine Serie von sechs negativen Wochen in Folge die Kurse zuletzt erneut unter Druck brachte. Das Jahrestief wurde daher erst am 28. Dezember bei 125.87 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...