Dank der Rallye von chinesischen Tech-Aktien und der Ausweitung der Rettungsmaßnahmen im Immobiliensektor hält der Höhenflug von China-Aktien an. Ungeachtet der heftigen Corona-Welle in China setzen Anleger auf eine Wirtschaftserholung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Ein Ende der Corona-Restriktionen sowie die Öffnung der Grenzen dürfte im zweiten Quartal das Wirtschaftswachstum antreiben. China-Aktien im Rallye-Modus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...