Geelys Premium-Elektromarke Zeekr bietet in China ihren 001 im neuen Modelljahrgang 2023 nun erstmals auch mit der Qilin-Batterie von CATL an. Diese Batterieoption mit einer Kapazität von 140 kWh erhöht die Reichweite des Zeekr 001 auf bis zu 1.032 Kilometer nach chinesischem Standard. Mit der neuen Batterie ist der 001 aber zunächst nur in einem auf 1.000 Exemplare limitierten Sondermodell erhältlich. ...

