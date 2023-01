Millionenbeträge um vom Kapital leben zu können? Brauchen Sie nicht. Mit dieser Strategie gehen Sie deutlich früher in Rente und brauchen weniger angespartes Kapital Erste Schritte Dabei muss man sich zunächst von der Kursgewinnstrategie verabschieden. Diese ist, gerade wenn man aus dem eigenen Depot heraus leben will, fast unmöglich. Hintergrund ist, dass wenn eine feste Summe an Geld jährlich oder sogar monatlich entnommen werden soll, man Gefahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...