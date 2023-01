ABB E-Mobility hat im Rahmen der CES eine neue AC-Ladelösung für zu Hause angekündigt, die noch in diesem Jahr in den Handel kommen soll. Eine Besonderheit: Die neue ABB-Wallbox Terra Home kann automatisch Strom aus erneuerbaren Quellen bevorzugen. Mit dieser Funktion will ABB E-Mobility es seinen Kunden erleichtern, den eigenen CO2-Fußabdruck zu verringern. Im Rahmen einer globalen Studie, die vom ...

