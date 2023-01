Bonn (ots) -



Am Freitag, 6. Januar 2023, versammeln sich die Freien Demokraten erstmals seit Pandemie-Beginn wieder in Präsenz zu ihrem Jahresauftakt, dem traditionellen Dreikönigstreffen. phoenix berichtet ab 11.30 Uhr live aus dem Stuttgarter Opernhaus vom Treffen der kleinsten Regierungspartei. Durch die 90minütige Sondersendung u.a. mit den Reden von FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner, sowie Generalsekretär Bijan Djir-Sarai führt Reporter Marc Steinhäuser. Im Gespräch mit der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses des Bundestages, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, wird er u.a. den Ampel-internen Konflikt über Waffen- und Panzerlieferungen an die Ukraine thematisieren.



Pressekontakt:



phoenix-Kommunikation

Telefon: 0228 / 9584 192

kommunikation@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5408552

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de