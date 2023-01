Wie stark wird die Rezession in den USA ausfallen? Das werden erst die kommenden Monate zeigen. Doch das am Mittwoch-Abend für 20 Uhr deutscher Zeit vorgesehene Protokoll der letzten Fed-Sitzung dürfte zumindest Hinweise auf den geldpolitischen Kurs liefern. Im Vorfeld sinken die Renditen von US-Staatsanleihen, was wiederum dem Goldpreis zugute kommt. Der Goldpreis hat unter anderem von zuletzt deutlich gesunkenen Renditen für Staatsanleihen profitiert ...

