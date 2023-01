Hamburg (ots) -Exklusive Recherchen, packende Geschichten, Tag für Tag: "11KM: der tagesschau-Podcast" beleuchtet in jeder Folge ein relevantes Thema in aller Tiefe - ab 9. Januar, montags bis freitags. Produziert wird der Podcast von einem gemeinsamen Team von NDR und BR.11KM steht für die rund elf Kilometer, die es hinab zum tiefsten messbaren Punkt der Erde geht, dem Marianengraben im westlichen Pazifischen Ozean. Gastgeberin Victoria Michalczak taucht gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten aus den Recherche-Redaktionen der ARD hinab in die Tiefe eines Themas.Katja Marx, NDR Programmdirektorin: "So klingen fundierte Recherche und herausragendes Storytelling. In 11KM gehen unsere besten Reporterinnen und Korrespondenten einer packenden Geschichte auf den Grund. Täglich heben sie einen neuen Schatz. Dieser Podcast macht Lust auf konzentrierten journalistischen Tiefgang - ein starkes neues Angebot in der ARD Audiothek."Thomas Hinrichs, BR-Programmdirektor Information: "Das ist eine echte Pioniertat - ich freue mich sehr, gleich in mehrfacher Hinsicht. Die Kolleginnen und Kollegen von NDR und BR haben in einem user-zentrierten, hochprofessionellen Formatentwicklungsprozess das Konzept für den Podcast erarbeitet. Kooperationen machen uns stärker. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, weil wir damit neue und jüngere Zielgruppen erreichen. Unserem Anspruch entspricht, dass wir unter der Flagge der tagesschau segeln, einer der wertvollsten Marken überhaupt. Ich werde täglicher Nutzer, das ist sicher."Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell: "Mit 11KM wird die Marke tagesschau erweitert: jeden Tag mehr Hintergründe, mehr Tiefe und Infos zum Mitreden. Wir freuen uns, Teil dieser Kooperation zu sein. Damit wird die tagesschau noch digitaler und fokussiert sich noch stärker darauf, junge Zielgruppen anzusprechen."Die Journalistin Victoria Michalczak, geboren 1991, arbeitete zuletzt als Podcast-Host und Autorin unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und Spotify. Sie hat Germanistik und Journalismus in Düsseldorf, Aberystwyth (Wales) und an der Deutschen Journalistenschule in München studiert.Der tagesschau-Podcast 11KM startet am 9. Januar mit einer Exklusiv-Recherche und wird montags bis freitags um 6.00 Uhr exklusiv in der ARD Audiothek veröffentlicht. Die Folgen dauern jeweils 20 bis 30 Minuten. BR24 und NDR Info senden die Podcast-Folgen jeweils um 14.05 Uhr auch im Radio. Fotos stehen unter www.ARD-foto.de (http://www.ard-foto.de/) zur Verfügung.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5408562