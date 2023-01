(shareribs.com) New York 04.01.2023 - Für die jungen Anbieter von E-Autos beginnt das Jahr an der Börse in New York eher schwach. Rivian gab gestern seine Produktionszahlen bekannt, die Aktie fiel deutlich. Noch dramatischer waren aber die Verluste bei Tesla. Rivian hat gestern mitgeteilt, dass man im vierten Quartal 2022 10.020 Fahrzeuge produziert habe. Ausgeliefert wurden 8.054 Fahrzeuge. Die Produktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...