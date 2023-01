FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Der Technologiekonzern sollte eine anhaltend solide Nachfragedynamik verzeichnet haben, schrieb Analyst Gael de-Bray in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Wegen Siemens Healthineers sollte das Quartal aber gemischt verlaufen sein. Er geht davon aus, dass der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022/23 bestätigt wird./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2023 / 06:46 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

SIEMENS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de