Am 9. Februar stehen bei Siemens die Zahlen zum ersten Quartal an. Aus Sicht der Analysten der Deutschen Bank werden diese gemischt ausfallen. In einigen Bereichen soll es gut laufen, andere Sparten dürften eher schwerfällig agieren. Insgesamt dürfte es an der Prognose aber keine Veränderungen geben. Man hat sich auch schon früher in schwierigen Situationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...