Amadeus Regerbis hat zum 1. Januar 2023 die Rolle als Head of E-Mobility bei der Autobahn Tank & Rast übernommen. In seiner leitenden Funktion soll er unter anderem die Aktivitäten von T&R im Bereich Elektromobilität ausbauen. Konkret gibt sein neuer Arbeitgeber an, dass etwa die Versorgung im Servicenetz der T&R dem gestiegenen Bedarf weiter angepasst und die Aufenthaltsqualität für Nutzende von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...