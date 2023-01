FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Zur Rose von 24 auf 22 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Da immer noch kein klarer Fahrplan zur Einführung des E-Rezepts in Deutschland vorliege, bleibe er für 2023 vorsichtig gestimmt, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nichtsdestotrotz dürfte der Nachrichtenfluss hoch und der Aktienkurs der Online-Apotheke in den kommenden Monaten volatil bleiben./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2023 / 06:46 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0042615283

ZUR ROSE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de