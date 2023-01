Luxemburg (www.fondscheck.de) - Carmignac hat mit der Ernennung von Lloyd McAllister zum Head of Sustainable Investment sein Investmentteam verstärkt, so Carmignac Gestion in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er bringt umfangreiche Erfahrungen im Bereich nachhaltiges Investieren bei Carmignac ein. Er kommt von Newton Investment Management, wo er vier Jahre tätig war, zuletzt als Leiter des ESG-Research und Mitglied der obersten Geschäftsführung. ...

