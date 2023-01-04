DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
HUNGARY 13/23 US445545AJ57 05.01.2023 HZE/EOT
HUNGARY 14/24 US445545AL04 05.01.2023 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
HUNGARY 13/23 US445545AJ57 05.01.2023 HZE/EOT
HUNGARY 14/24 US445545AL04 05.01.2023 HZE/EOT
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de