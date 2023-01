Eine Flusszellenbatterie treibt den Roadster "Quantino" an und wird über Elektrolyte mit Energie versorgt. Seit 25 Jahren tüftelt der Hersteller Nanoflowcell an der alternativen Antriebsart, die viele Vorteile mitbringt. Die Schweizer Firma Nanoflowcell feiert ihr 25-jähriges Bestehen mit einem Einstieg in den US-Markt und dem Elektroflitzer Quantino 25. Seit 1996 entwickelt das Unternehmen Elektroautos, die nicht auf herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus, sondern auf Redox-Flow-Batterien - sogenannte Flusszellenbatterien - ...

