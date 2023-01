Uniper Aktie zitteret sich durch die letzten Wochen und Monate. Es musste eine Lösung her - mit staatlicher Unterstützung, wie auch immer, wenn die Uniper SE (ISIN:DE000UNSE018) die Folgen der explodierenden Gaspreise in Kombination mit den reduzierten Gasprom-Lieferungen überleben sollte.Und jetzt ist die Verstaatlichung da, mit all den bereits diskutierten extremen Verwässerunsgeffekten für Altaktionäre und einer wahrscheinlich noch kräftig steigenden Aktienzahl, die selbst die aktuelle Kursbewertung von 3,13 EUR als sehr ambitioniert erscheinen lässt, wenn man die noch 19,5 Mrd EUR genehmigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...