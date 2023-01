Die Kreditfazilitäten mit der Royal Bank of Canada und Export Development Canada stellen 30 Millionen US-Dollar für die Finanzierung der Produktion des Elektro-Lkws VMC 1200 im Jahr 2023 bereit, während die Finanzierung bestehender Busbestellungen aufrechterhalten wird

VANCOUVER, BC - 4. Januar 2023 - Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV) (TSXV:VMC) (FWB:6LGA) ("Vicinity" oder das "Unternehmen"), ein nordamerikanischer Anbieter von Elektro-Nutzfahrzeugen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Kreditzusagen in Höhe von 30 Millionen US-Dollar ("Kreditzusagen") von der Royal Bank of Canada ("RBC") und Export Development Canada ("EDC") erhalten hat, um die Produktion des Elektro-Lkw VMC 1200 der Klasse 3 des Unternehmens zu finanzieren.

Die Kreditzusage in Höhe von 30 Millionen US-Dollar ist für den vollelektrischen Klasse-3-Lkw VMC 1200 von Vicinity bestimmt und kann für bis zu 100 % der förderfähigen Produktionskosten des Fahrzeugs verwendet werden, ausgenommen Lohnkosten und Gemeinkosten in den Montagewerken von Vicinity. Der Zinssatz für diese neue Fazilität entspricht dem Leitzins plus 2 %; die Fazilität wird durch bestehende Vermögenswerte des Unternehmens besichert. Zusätzlich zur Kreditzusage in Höhe von 30 Millionen US-Dollar für die VMC 1200-Lkws wird RBC Vicinity weiterhin einen Asset Backed Loan in Höhe von 10 Millionen kanadischen Dollar zur Verfügung stellen, der für die bestehenden Busbestellungen verwendet werden kann, sowie einen Kreditvertrag in Höhe von 3 Millionen US-Dollar.

"Diese neue Kreditzusage in Höhe von 30 Millionen US-Dollar mit unseren Partnern bei RBC und EDC wird einen unschätzbaren Wert für das Hochfahren der VMC 1200-Produktion haben und uns das notwendige Betriebskapital zur Verfügung stellen, um unseren bedeutenden Auftragsbestand von 1.100 Einheiten in liquide Mittel umzuwandeln", sagte William Trainer, Gründer und Chief Executive Officer von Vicinity Motor Corp. "Wir sind zuversichtlich, dass wir die Produktion ausbauen können, nachdem die Lieferkette des VMC 1200 weitgehend unberührt ist vom globalen Druck, der den Markt für Transit-Busse belastet."

"Der VMC 1200 ist ein wahrhaft revolutionäres Fahrzeug und wird sich als transformatives Produkt für Vicinity erweisen - die Nachfrage, die wir bis jetzt verzeichnet haben, ist unglaublich. Die Auslieferung und Umrüstung des VMC 1200 wird von unseren Produktionsstätten in Aldergrove (British Columbia, Kanada) und Ferndale (Washington, USA) aus erfolgen. Vicinity ist gut aufgestellt, um sich Anteile in einem wachsenden Markt zu sichern, nachdem am 21. Dezember in Kanada ein Gesetzesentwurf für leichte Nutzfahrzeuge vorgelegt wurde, der die Einhaltung von Verkaufsquoten für emissionsfreie Fahrzeuge durch Autohersteller und Importeure vorschreibt. Ich möchte unseren Investoren sowie der Royal Bank of Canada und Export Development Canada persönlich für ihre anhaltende Unterstützung danken, während wir uns bemühen, sowohl für unsere Aktionäre als auch für unsere Kunden einen langfristigen Wert zu schaffen", so Trainer abschließend.

Bei der zusätzlichen Fazilität handelt es sich um eine Änderung des aktuellen Asset-Backed Loan ("ABL"), der derzeit mit RBC besteht. Die Ausstellung der Unterlagen und die Due Diligence-Prüfung im Zusammenhang mit der Zusage befinden sich in der Endphase; die neue Fazilität soll voraussichtlich bis Februar 2023 in Kraft treten.

Über Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV)(TSXV:VMC)("VMC") ist ein nordamerikanischer Anbieter von Elektrofahrzeugen für öffentliche und gewerbliche Zwecke. Das Unternehmen nutzt ein kontinentweites Händlernetz und enge Beziehungen zu erstklassigen Fertigungspartnern, um seine Vicinity-Flaggschiffbusse mit Elektro-, CNG- oder sauberem Dieselantrieb sowie den Elektro-Lkw VMC 1200 den Verkehrs- und Industriemärkten anzubieten. Besuchen Sie für weitergehende Informationen bitte www.vicinitymotorcorp.com.

Unternehmenskontakt

John LaGourgue

VP Corporate Development

604-288-8043

mailto:IR@vicinitymotor.com

Ansprechpartner für Anleger

Lucas Zimmerman oder Mark Schwalenberg, CFA

MZ Group - MZ North America

949-259-4987

mailto:VMC@mzgroup.us

http://www.mzgroup.us/

Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen sind - mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten - sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, anhand von Begriffen wie "erwartet", "geht davon aus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "Potenzial", "möglich" und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. anhand von Aussagen, dass Ereignisse, Umstände oder Ergebnisse eintreten "werden", "können", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten verschiedene Risiken und Unsicherheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Vicinity abweichen, sind u.a. Ungewissheiten in Bezug auf die Wirtschaftslage in den Märkten, in denen Vicinity tätig ist, den Fahrzeugabsatz, das erwartete künftige Umsatzwachstum, den Erfolg der operativen Strategien von Vicinity, den Zeitpunkt der Fertigstellung des Fahrzeugmontagewerks im US-Bundesstaat Washington, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die damit verbundenen behördlichen Einschränkungen der Geschäftstätigkeit, den Erfolg der strategischen Partnerschaften von Vicinity sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den regelmäßig bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichten und Unterlagen von Vicinity offengelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Vicinity spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen wider. Vicinity übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sie sich ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68750Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68750&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA9256541058Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.