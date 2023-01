An den deutschen Aktienmärkten herrscht derzeit beste Stimmung nachdem ein guter Einstand ins neue Jahr gelungen ist und ein erfreulicher Rückgang bei der Inflationsrate im Dezember zu verzeichnen war. Davon konnte auch die Plug Power-Aktie zunächst profitieren, welche am Montag um rund fünf Prozent zulegen konnte. Doch deren Kurs wird hauptsächlich in den USA gemacht.Zu Jahresbeginn blieben die Börsen dort noch geschlossen. Am Dienstag startete die Wall Street nun mit roten Vorzeichen ins neue Jahr, was bei Plug Power (US72919P2020) die Zugewinne vom ...

