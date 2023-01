Der US-Mischkonzern GE hatte angekündigt, sich in drei Geschäftsbereiche aufzuspalten: in einen Bereich für Luftfahrt, einen für Stromerzeugung und einen zum Thema Gesundheit. Die erste Abspaltung wird am heutigen Mittwoch vollzogen. Der Aktienkurs von General Electric erscheint daher kurzfristig etwa 20 Prozent niedriger. Der US-Mischkonzern General Electric (GE) hat die Abspaltung seiner Gesundheitssparte unter Dach und Fach gebracht. Die Aktien ...

