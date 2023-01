Nach einem tristen Start ins neue Börsenjahr an der Wall Street sieht es am zweiten Handelstag des Jahres besser aus. Zum Handelsauftakt verbuchen die drei wichtigsten US-Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 leichte Kursgewinne zwischen 0,1 und 0,5 Prozent. Allerdings lassen Börsianer weiter Vorsicht walten, da am Abend noch diese wichtigen Daten auf der Agenda stehen. Der Dow Jones legte in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 33.242 Punkte zu. Für den markbreiten S&P 500 geht ...

