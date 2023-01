Die Anteile des Chemieriesen Evonik setzen ihre Erholung fort. Dies liegt auch an der anhaltend guten Nachrichtenlage. So könnten die Energiekosten für den MDAX-Konzern weiter sinken. Denn der europäische Gaspreis hat in den ersten Handelstagen des neuen Jahres seine Talfahrt dank ungewöhnlich milder Wintertemperaturen in Europa fortgesetzt.Am Mittwoch wurde der Terminkontrakt TTF für niederländisches Erdgas zeitweise bei rund 67 Euro je Megawattstunde gehandelt. Das ist die niedrigste Notierung ...

