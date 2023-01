ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Pernod Ricard vor Umsatzzahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Unterstützt durch die starke Preisgestaltung, robuste Trends in Europa und Wiedereröffnungen in Teilen Asiens dürfte der Spirituosenhersteller solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Entwicklungen dürften die schwachen Geschäftstrends in den USA und China ausgeglichen haben./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2023 / 14:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120693

