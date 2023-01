Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Corestate Capital Holding S.A. (ISIN LU1296758029/ WKN A141J3) vom 4. Januar 2023:Die Corestate Capital Holding S.A. (die "Emittentin") teilt mit, dass die in den von den Gläubigerversammlungen am 28. November 2022 gefassten Beschlüsse vorgesehenen aufschiebenden Bedingungen (wie in Ziffer 1 (ii) für die Wandelschuldverschreibung 2022 sowie in Ziffer 1 (i) für die Schuldverschreibung 2023 des jeweiligen zusätzlichen Beschlussgegenstands definiert) eingetreten sind. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...