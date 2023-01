Erneut hat sich die Stimmung an den US-Börsen kurz nach dem Handelsauftakt gedreht. Während die Indizes nach einem freundlichen Start - wie schon am Vortag - rasch unter Druck geraten, geht es bei einigen Einzelwerten weiter bergauf. Zudem gibt es an der Wall Street zur Wochenmitte ein gelungenes Börsendebüt.Zum Handelsauftakt hatten die drei wichtigsten US-Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 leichte Kursgewinne zwischen 0,1 und 0,5 Prozent verbucht. Doch noch binnen der ersten Handelsstunde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...