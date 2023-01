Bonn (ots) -Der Ereignis- und Dokumentationskanal phoenix berichtet umfangreich über die Abschiedszeremonie für Benedikt XVI. Zentrales Element ist der Trauergottesdienst für den verstorbenen emeritierten Papst auf dem Petersplatz in Rom, den phoenix am Donnerstag, 5. Januar 2023 live mit Gebärdensprach-Dolmetschung überträgt. Der amtierende Papst Franziskus wird die Messe leiten. Danach wird der Sarg zur Beerdigung in die Grotten unter dem Petersdom gebracht.Für phoenix verfolgt der Theologe und Reporter Stephan Kulle das Geschehen in Rom, er berichtet ergänzend zur kirchlichen Zeremonie und vermittelt Hintergründe. Kulle meldet sich bereits am Vorabend, Mittwoch, 4. Januar 2023 um 17.30 Uhr aus Rom, um von den Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zur Beisetzung Joseph Ratzingers zu berichten. Im Gespräch mit dem ehemaligen Erzbischof von Bamberg Ludwig Schick und Gudrun Sailer von Radio Vatican hinterfragt er die Bedeutung Ratzingers für die katholische Theologie und nach seinem Beitrag zur Aufklärung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche.In der Sondersendung am Donnerstag, 5. Januar 2023 hat Stephan Kulle in Rom Ludwig Ring-Eifel von der Katholischen Nachrichtenagentur KNA und den Chefredakteur des Vatican Magazins Guido Horst zu Gast.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5409066