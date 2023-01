Die Rohstoffmärkte haben Investoren in zwei aufeinanderfolgenden Jahren Rekordrenditen beschert. Das Segment zieht deshalb auch immer mehr Kleinanleger an - trotz der hohen Volatilität und der damit verbundenen Risiken. Die Financial Times warnt in einem Artikel vor einer hohen Aktivität von Privatanlegern an den Rohstoffmärkten. Durch die hohen Renditen der letzten Jahre und die Outperformance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...