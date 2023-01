Es ist noch nicht so lange her, da galt Fed-Mitglied Neel Kashkari als Befürworter ultralaxer Geldpolitik, also als dovish (taubenhaft) und der Anhebung der Zinsen abgeneigt. Die Inflation sei vorübergehend und daher nicht wirklich ernst zu nehmen, so Kaskkari noch im November 2021. Also in jenem November 2021, als der Kurswechsel der Fed mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...