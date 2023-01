Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Erholungsrally zur Wochenmitte fortgesetzt. Der DAX profitierte dabei von der Hoffnung auf einen weiter nachlassenden Inflationsdruck. Der deutsche Leitindex schloss 2,18 Prozent im Plus bei 14.490 Punkten und verzeichnete damit den dritten Gewinntag in Folge. Zudem standen die Papiere von BMW, Grenke und Varta im Fokus.Rückenwind erhielten die Börsen von tendenziell sinkenden Zinsen an den Kapitalmärkten. So gab es jüngst Entspannungssignale mit Blick auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...