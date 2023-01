Halle (ots) -



Langsam bessert sich der Nachschub bei den Halbleitern. Die Produktion fährt hoch, und parallel dürfte die Nachfrage in einer absehbaren Rezession schrumpfen. Zusätzlich wird die Kürzung der Zuschüsse erst einmal den Verkauf von E-Autos und vor allem Plug-in-Hybriden bremsen. Damit rückt der Moment näher, zu alten Gewohnheiten zurückzukehren. Denn mit gekürzter Produktion können die deutschen Autofabriken nur aus einem Grund so komfortabel leben: Allein die Kurzarbeit bewahrt die Branche vor Massenentlassungen.



An der strukturellen Überkapazität bei europäischen Autoherstellern hat sich indes nichts geändert. Die Kundschaft wird es freuen.



