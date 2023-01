Die größte US-Kryptobörse Coinbase hat eine millionenschwere Strafe wegen angeblich zu lascher Vorkehrungen gegen Geldwäsche im Bundesstaat New York akzeptiert. Das Unternehmen zahle im Rahmen eines Vergleichs insgesamt 100 Millionen Dollar (umgerechnet 94 Millionen Euro), teilte die New Yorker Finanzaufsicht DFS am Mittwoch mit. An der Wall Street zieht die Aktie deutlich an.Die Aufseher beschuldigten die Kryptobörse unter anderem, Kunden vor der Eröffnung von Konten nicht ausreichend überprüft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...