Während viele Anleger derzeit mit großer Sorge auf die weitere Entwicklung des Autosektors blicken, glänzt BYD mal wieder mit hervorragenden Ergebnissen. Der chinesische Autobauer informierte kürzlich über die Auslieferungszahlen für Dezember und damit auch für das gesamte Jahr 2022. Dabei gelang es wieder mal, einen neuen Rekord aufzustellen und damit so manche Erwartung zu übertreffen. Die Reaktion an der Börse ließ nicht lange auf sich warten.Über 1,86 Millionen New Energy Vehicles (NEV) konnte BYD (CNE100000296) im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...