Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass Seth A. Ravin, CEO und Vorstandsvorsitzender von Rimini Street, Michael L. Perica, Chief Financial Officer, und Dean Pohl, Vice President of Investor Relations, auf der 25.Annual Needham Growth Conference am 12. Januar 2023 um 13.30 Uhr (Eastern Time) einen Vortrag halten werden.

Seth A. Ravin, Rimini Street CEO Chairman of the Board, will virtually present at the 25th Annual Needham Growth Conference on January 12, 2023, at 1:30 p.m. ET. (Photo: Business Wire)

Teilnehmer können die Veranstaltung unter folgendem Link live verfolgen: https://wsw.com/webcast/needham128/rmni/2266782 oder die Sitzung auf der Investor Relations Website von Rimini Street unter https://investors.riministreet.com/ streamen. Der Webcast wird für 90 Tage nach der Veranstaltung gespeichert.

Rimini Street leadership will be available for virtual one-on-one meetings during the conference. To schedule a meeting, please contact your Needham salesperson or Rimini Street Investor Relations team at IR@riministreet.com.

