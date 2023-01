Konzentriert sich auf das reiche Erbe und die hoffnungsvolle Dynamik und positioniert das Land als die "Quelle" des Aufbruchs in Westafrika

In einer symbolträchtigen Neugestaltung hat die Republik Guinea eine neue Markenidentität vorgestellt, um der Welt eine neue Perspektive des Landes als "Quelle" des Aufbruchs in Westafrika zu zeigen, symbolisiert durch die Nimba, die beliebteste Göttin und ein Symbol für gute Nachrichten.

The new brand identity of Republic of Guinea (Photo: AETOSWire)