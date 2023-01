EQS-Ad-hoc: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung

SPORTTOTAL schließt Absichtserklärung zur Expansion in den US-amerikanischen Streaming-Markt



04.01.2023 / 20:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR SPORTTOTAL AG, ISIN: DE000A1EMG56 / WKN: A1EMG5 SPORTTOTAL schließt Absichtserklärung zur Expansion in den US-amerikanischen Streaming-Markt SPORTTOTAL hat mit Global Sports Platforms eine Vereinbarung geschlossen, um in den amerikanischen Markt für Live-Video-Streaming von Sport-Events zu expandieren

SPORTTOTAL wird dafür die selbst entwickelte vollautomatisierte Kameratechnik nutzen

Kooperation mit T-Mobile US als 5G Technologiepartner

Mittelfristig operative Erträge im zweistelligen Millionenbereich erwartet Köln, 4. Januar 2023. Die SPORTTOTAL AG hat heute mit dem Management von Global Sports Platforms (GSP), David Cochran und Kevin McLaughlin, eine Vereinbarung über den Markteintritt in die USA geschlossen. SPORTTOTAL AG wird dafür eine 100%ige Tochtergesellschaft STAIDIUM US Inc. in den USA gründen. David Cochran und Kevin McLaughlin werden operativ das Geschäft von STAIDIUM US Inc. in den USA vorantreiben. Die von SPORTTOTAL selbstentwickelte vollautomatisierte Kameratechnik wird in einer Vielzahl von Stadien für Eishockey, Basketball, Volleyball, Fußball, Baseball und Football installiert werden, um Nachwuchs- und Profiligen zu medialisieren. Auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnittene Abonnement-Modelle sollen die Monetarisierung der Plattform sicherstellen. Mittelfristig erwartet SPORTTOTAL operative Erträge im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Das Live-Streaming auf die STAIDIUM US Inc. Plattform soll über das 5G Netz von T-Mobile US realisiert werden. Kontakt: SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2

50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0

Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199

investorrelations@sporttotal.com 04.01.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com