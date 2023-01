Dank einer neuen Partnerschaft ist das Unternehmen auf eine weitere Beschleunigung seiner Expansion und seines Wachstums vorbereitet

SureWerx, ein führender nordamerikanischer Anbieter von persönlicher Schutz- und Sicherheitsausrüstung sowie von Werkzeuglösungen, gab heute den Verkauf des Unternehmens von The Riverside Company an Partners Group, ein führendes globales Unternehmen im Bereich der Privatmärkte, bekannt.

Derek Lim, Managing Director, Private Equity Goods Products Industry Vertical, Partners Group, erklärte: "Im Namen unserer Kunden freuen wir uns darauf, mit dem SureWerx-Team zusammenzuarbeiten, um unter anderem durch strategische Akquisitionen auf der starken Erfolgsbilanz von SureWerx aufzubauen und gleichzeitig die herausragenden Leistungen des Unternehmens aufrechtzuerhalten. SureWerx ist ein führender Anbieter von technischen Sicherheitsprodukten mit einem Portfolio starker Markennamen. Das Unternehmen blickt auf eine Geschichte erfolgreicher Produktinnovationen für seine Kunden und Endverbraucher über verschiedene Vertriebskanäle zurück. Industrielle Sicherheit bildet seit mehr als vier Jahren einen unserer thematischen Schwerpunkte, und wir sind angesichts des breiten Produktportfolios, der Diversifizierung der Endmärkte und des starken Rückhalts aus der Branche von dem Wachstumspotenzial von SureWerx überzeugt. Die Produkte von SureWerx spielen eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit von Arbeitnehmern, was zu unserer Verpflichtung passt, in Unternehmen zu investieren, die einen positiven Einfluss auf die Stakeholder haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Chris und dem Team, um unsere gemeinsamen Wachstumsinitiativen zur Wertschöpfung umzusetzen."

Diese strategische Investition bietet Partners Group die Möglichkeit, das Wachstum von SureWerx weiter zu beschleunigen, indem das Unternehmen ergänzende, neue Produkte und Marken hinzufügt und seinem etablierten Netzwerk von treuen Händlern und Endverbrauchern einen erstklassigen Service bietet. SureWerx ist stolz darauf, mit den Vertriebspartnern und Endverbrauchern seiner Produkte zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit und Produktivität der Arbeitnehmer zu verbessern.

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Partners Group", so Chris Baby, CEO von SureWerx. "Mit der Unterstützung von Riverside hat unser Team in den letzten vier Jahren unermüdlich daran gearbeitet, eine herausragende Wachstumsplattform aufzubauen, und wir sind dankbar für die unermüdliche Unterstützung, die uns zuteilwurde. Dieser Wechsel ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen. Partners Group bietet zusätzliche Ressourcen, um unsere marktführende Position zu festigen und unsere Vision zu institutionalisieren. Das operative Know-how und die finanziellen Ressourcen von Partners Group machen das Unternehmen zu einem idealen, langfristigen Partner, der uns hilft, unsere Ziele zu erreichen, und der es SureWerx ermöglichen wird, die von uns geschaffene Plattform schnell zu nutzen. Unsere Visionen decken sich, und wir werden strategisch daran arbeiten, weitere innovative Produkte und Lösungen auf den Markt zu bringen, um die Sicherheit und Produktivität der Arbeitnehmer in all unseren Endmärkten zu verbessern."

Weitere Informationen über SureWerx finden Sie unter http://surewerx.com.

Über SureWerx

SureWerx mit Sitz in Vancouver, Kanada, und Chicago, Illinois, USA, ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung, Sicherheitsausrüstung und Werkzeuglösungen. SureWerx vertreibt seine Sicherheitsprodukte unter mehreren Marken, darunter Jackson Safety®, Sellstrom®, Pioneer®, PeakWorks®, ADA Solutions®, Due North®, K1 Series®, Avenger, Nautilus®, MEGAComfort, NEOS® und Oberon. SureWerx vertreibt seine Werkzeuglösungen unter den Marken JET®, Strongarm®, AFF®, STARTECH® und ITC®.

SureWerx bietet einen unvergleichlichen Zugang zu seinen Marken über ein Vertriebsnetz, das verschiedenste Endmärkte bedient, darunter Infrastruktur und Versorgungsunternehmen, Fertigung, Transport und Logistik sowie Lagerhaltung. Weitere Informationen finden Sie unter www.surewerx.com.

Über Partners Group

Partners Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Privatmärkte. Seit 1996 hat das Unternehmen im Auftrag seiner Kunden weltweit 185 Mrd. USD in Private Equity, Private Real Estate, Private Debt und Private Infrastructure investiert. Partners Group hat das Ziel, durch Investitionen in thematische Wachstumstrends starke Renditen zu erwirtschaften und attraktive Geschäftsbereiche und Vermögenswerte in marktführende Unternehmen zu verwandeln. Das Unternehmen ist ein engagierter, verantwortungsbewusster Investor und strebt nach nachhaltigen Renditen mit langfristigen und positiven Auswirkungen für alle seine Stakeholder. Mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mrd. USD zum 30. Juni 2022 bietet Partners Group institutionellen Anlegern, Staatsfonds, Family Offices und Privatpersonen auf der ganzen Welt eine innovative Palette maßgeschneiderter Kundenlösungen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.600 Fachleute in 20 Niederlassungen weltweit und hat regionale Hauptsitze in Baar-Zug, Schweiz, Denver, USA, und Singapur. Das Unternehmen ist seit 2006 an der SIX Swiss Exchange notiert (Symbol: PGHN). Für weitere Informationen besuchen Sie www.partnersgroup.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn bzw. Twitter.

Contacts:

Presse:

SureWerx

Rishi Sharma

VP Corporate Development M&A

305-962-7379

rsharma@surewerx.com