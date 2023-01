Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat in Euro eine schwere Schlappe erlitten: Wegen Verstößen gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung verhängte die zuständige irische Datenschutzbehörde DPC zur Wochenmitte ein Bußgeld in Höhe von 390 Millionen Euro (umgerechnet 413 Millionen Dollar). Trotzdem schlägt sich die Meta-Aktie an der Börse wacker.Der Konzern habe mit seinen Plattformen Facebook und Instagram gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung verstoßen, teilte die DPC mit. In beiden Fällen geht es um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...