Nach zweistelligen Kursverlusten am Vortag hat sich die Tesla-Aktie zur Wochenmitte wieder berappelt. Rund eine halbe Stunde vor dem Handelsschluss an der Wall Street liegen die Papiere des E-Autobauer komfortabel in der Gewinnzone. Allerdings ist es aus diesem Grund noch zu früh, um von einer Entwarnung sprechen zu können.Wie DER AKTIONÄR berichtete, hatte der Autobauer-Tesla mit seinen zum Jahresanfang vorgestellten Auslieferungszahlen die Markterwartungen verfehlt. Jedoch war das Unternehmen ...

