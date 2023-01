Annapolis, Maryland (ots/PRNewswire) -Die Studie erreicht alle primären EndpunkteAlphyn Biologics, in im Bereich klinischer Studien tätiges Dermatologieunternehmen, das erstklassige Multi-Target-Therapeutika entwickelt, hat heute positive Ergebnisse der ersten Kohorte seiner klinischen Phase-IIa-Studie mit AB-101a bekannt gegeben, einem topischen Therapeutikum für leichte bis mittelschwere atopische Dermatitis (AD). In der Studie wurden alle primären Endpunkte erreicht, was das Potenzial von AB-101a als wirksame und sichere Behandlung von AD unterstreicht.In der randomisierten, Vehikel-kontrollierten Doppelblindstudie wird das Behandlungsprotokoll von AB-101a an mehreren Standorten anhand von Standard-Skalen zur Bewertung von AD untersucht. An der in Australien durchgeführten Studie nahmen 41 AD-Patienten teil, und die Behandlung wurde nach vier Wochen bewertet."Als Arzt, der 15 Prozent der Patienten in der klinischen Studie behandelt hat, stimmen mich die Ergebnisse von AB-101a zuversichtlich", erklärte Dr. Stephen Shumack, stellvertretender klinischer Professor für Dermatologie an der Universität von Sydney und leitender Prüfarzt am St. George Dermatology & Skin Cancer Centre. "Ich freue mich auf künftige Studien und ein besseres Gesamtbild des potenziellen Nutzens von AB-101a für die Patienten.""Patienten mit leichter bis mittelschwerer atopischer Dermatitis leiden erheblich unter den Symptomen dieser oft beeinträchtigenden Krankheit, doch die verfügbaren Behandlungen sind mit Nebenwirkungen und Sicherheitsbedenken verbunden", erläuterte Neal Koller, CEO von Alphyn. "Wir begrüßen diese Ergebnisse und freuen uns auf die Resultate unserer laufenden Kohorte zur Behandlung von infizierter AD. Wir planen, AB-101a dieses Jahr in einer Phase-IIb/III-Studie in Verbindung mit einer Serie-B-Finanzierung weiter zu untersuchen."Alphyn beabsichtigt, die vollständigen Ergebnisse dieser Studie auf einer wissenschaftlichen Konferenz vorzustellen und einen Artikel zur Veröffentlichung in einer von Experten geprüften Fachzeitschrift einzureichen. Die zweite Kohorte der klinischen Phase-IIa-Studie wird derzeit rekrutiert. In dieser Kohorte wird die einzigartige Fähigkeit von AB-101a zur Behandlung der infizierten Komponente bei AD-Patienten untersucht, die an bakteriellen Infektionen leiden, einschließlich Staphylococcus aureus bzw. "Staphylokokken" und MRSA, den antibiotikaresistenten Staphylokokken. Alphyn geht davon aus, dass AB-101a bei der Behandlung von nicht-infizierter und infizierter AD wirksam sein wird. AB-101a soll AD-Patienten und Ärzten eine umfassende, sichere und praktische Behandlungsmöglichkeit bieten.AB-101a wurde auf der Grundlage der proprietären AB-101-Plattform von Alphyn entwickelt. Die Plattform verfügt über mehrere bioaktive Wirkstoffe und somit über mehrere Wirkmechanismen, um mehrere Probleme einer beliebigen Zielerkrankung anzugehen. Alphyn konnte das klinische Studienprogramm AB-101a aufgrund des starken Sicherheitsprofils seiner AB-101-Plattform in Phase II beginnen.INFORMATIONEN ZU ALPHYN BIOLOGICS Alphyn Biologics ist ein im Bereich klinischer Studien tätiges Dermatologieunternehmen, das auf der Grundlage seiner AB-101-Plattform erstklassige Multi-Target-Therapeutika für schwere und weit verbreitete Hauterkrankungen entwickelt. Sein führender Produktkandidat, AB-101a, wird als topische Behandlung für atopische Dermatitis (AD), die häufigste Form von Ekzemen, entwickelt. AB-101a hat ein starkes Sicherheitsprofil gezeigt und befindet sich in der Entwicklung, um das Immunsystem und die bakteriellen Komponenten der atopischen Dermatitis gezielt anzugreifen. Damit ist es ideal für die Behandlung von AD und infizierter AD. Die AB-101-Plattform von Alphyn verfügt über mehrere bioaktive Substanzen und damit über mehrere Wirkmechanismen, die eine robuste Pipeline von dermatologischen Therapeutika unterstützen, die potenzielle Vorteile in Bezug auf Sicherheit, Wirksamkeit und Marktzulassung haben. Alphyn hat seinen Sitz in Annapolis, Maryland und Cincinnati, Ohio, und verfügt über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft in Australien. Das Unternehmen nahm seine Tätigkeit im Jahr 2020 auf und hat rund 6,9 Millionen US-Dollar aufgebracht.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/1899346/Alphyn_Biologics__LLC__Logo_Hi_Res_Transparent_Bckgrd_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/alphyn-biologics-meldet-positive-ergebnisse-der-ersten-kohorte-einer-phase-iia-studie-zur-behandlung-leichter-bis-mittelschwerer-atopischer-dermatitis-301713858.htmlPressekontakt:Unternehmen: Neal Koller,nkoller@alphynbiologics.com,(410) 690-8687; Medien: Susan Thomas,susan@endpointcommunications.net,(619) 540-9195Original-Content von: Alphyn Biologics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165202/5409120