DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,03% auf 14.486 Pkt - Synlab unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben sich als einzige deutsche Aktien nach Börsenschluss am Mittwochabend Synlab und Sporttotal auffällig gezeigt - beide aber bei bescheidenen Umsätzen. Synlab wurden 6,8 Prozent tiefer getaxt. Das Unternehmen teilte am Abend mit, dass portugiesische Wettbewerbshüter wegen möglicher kartellrechtlicher Verstöße ein Verfahren gegen zwei portugiesische Gesellschaften des Labordienstleisters eröffnet haben. Sporttotal hatte die Expansion in den US-Streaming-Markt bekannt gegeben, die Titel wurde 18 Prozent höher gestellt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 14.486 14.491 -0,03% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

January 04, 2023 16:43 ET (21:43 GMT)

