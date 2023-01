Am US-Aktienmarkt haben die Indizes am Mittwoch nach der Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der Notenbank Fed letztlich ihre Gewinne verteidigt. Der Leitindex Dow Jones notierte zum Handelsschluss 0,4 Prozent im Plus bei 33.269 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stand 0,75 Prozent höher bei 3.852 Zählern und für den Nasdaq 100 ging es um rund 0,5 Prozent auf 10.914 Punkte hoch. Die Fed will die Inflation weiter entschlossen bekämpfen. Die Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss warnten ...

