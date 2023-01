Die Bereitstellung von VCAS SaaS auf Amazon Web Services bringt neue betriebliche Effizienz und Zuverlässigkeit im großen Umfang

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von kundenorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt teilte heute mit, dass Swisscom, ein langjähriger Kunde von Verimatrix, seine Geschäftsbeziehung mit Verimatrix vertieft hat und nun das vollständige SaaS-Angebot des Verimatrix Video Content Authority System (VCAS) anbietet und von der On-Premises-Sicherheit auf cloudbasierte Anti-Piracy-Maßnahmen umstellt.

Die Migration von einem On-Premises-VCAS zu einem SaaS-basierten VCAS auf Amazon Web Services (AWS) ermöglicht es Swisscom, seine Anti-Piracy-Bemühungen zukunftssicher zu machen und damit erhebliche Skaleneffekte zu erzielen.

"Swisscom vertraut seit mehr als acht Jahren auf die VCAS-On-Premises-ösung und ist hinsichtlich des Umstiegs von Verimatrix auf SaaS-basierte Content Security äußerst zuversichtlich", sagte Marco Lötscher, Leiter der Technologiegruppe bei Swisscom TV Smart Products. "Die Migration macht für unser Unternehmen Sinn, da sie den Wert, den Verimatrix für uns hat, nur noch weiter steigert, indem sie schlankere Abläufe ermöglicht, die von der Zuverlässigkeit von AWS ergänzt werden. Unsere neuen Cloud-basierten Sicherheitsabläufe bieten Swisscom die benötigte Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Innovation, die wir brauchen, um unsere Kunden optimal bedienen zu können."

"Langjährige Kunden wie Swisscom sind ein Beweis für das Engagement von Verimatrix für hervorragenden Kundenservice, kontinuierliche Innovation und größere Benutzerfreundlichkeit", sagte Andrew Bear, Leiter des VCAS-Geschäfts bei Verimatrix. "Wir freuen uns, diesen neuesten Meilenstein in der Nutzung von Verimatrix VCAS durch Swisscom bekannt geben zu können, da er allen Beteiligten die Gewissheit gibt, dass ihre wertvollen Inhalte in großem Umfang konsistent geschützt sind."

Über Swisscom

Swisscom ist das führende Telekommunikations- und eines der führenden IT-Unternehmen der Schweiz mit Sitz in Ittigen nahe der Hauptstadt Bern. Sein Tochterunternehmen Fastweb hat sich eine starke Position auf dem italienischen Markt erarbeitet. Swisscom geht bei der Erfüllung der Kundenbedürfnisse keine Kompromisse ein. Das Unternehmen konzentriert sich auf Service und Qualität und investiert massiv in die Netze der Zukunft. In der Schweiz bietet Swisscom Privatkunden ein umfangreiches Angebot an TV-, Mobilfunk- und anderen Diensten. Für Geschäftskunden umfasst das Portfolio Netzwerk-, Cloud- und ICT-Dienste. In Italien bietet Swisscoms Fastweb eine Reihe von Breitband-, TV- und mobilen Telekommunikationsdiensten für Privatkunden und ein umfassendes Portfolio von ICT-, Cloud- und Sicherheitsdiensten für Geschäftskunden. Swisscom befindet sich zu 51% im Besitz des Bundes, ist eines der nachhaltigsten und innovativsten Unternehmen der Schweiz und beschäftigt rund 19.000 Mitarbeiter. Nähere Informationen finden Sie unter www.swisscom.ch.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, menschenzentrierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken vertrauen bei ihrer Absicherung auf Verimatrix von Premium-Filmen und Live-Sport-Streaming über sensible Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu unternehmenskritischen mobilen Anwendungen. Wir machen die vertrauenswürdigen Verbindungen möglich, auf die unsere Kunden bauen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse zu bieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfache Skalierungen vorzunehmen, wertvolle Umsatzströme zu schützen und neue Geschäfte abzuschließen. Nähere Informationen finden Sie unter www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230104005083/de/

Contacts:

Verimatrix Investorenkontakt:

Jean-François Labadie, Chief Financial Officer

finance@verimatrix.com

Verimatrix Medienkontakt:

Matthew Zintel

matthew.zintel@zintelpr.com