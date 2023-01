Könnte sich die Inflation allmählich beruhigen? Eher nein, geht es nach dem berühmten Big Short Mann Michael Burry. Der sprach auf Twitter erneut eine Warnung aus. Von Jennifer Senninger Die Inflationsrate in den USA ist in den vergangenen Monaten wieder leicht zurückgegangen. Zwar nicht so schnell und stark, dass die Fed ihre Zinserhöhungen pausiert. Die signalisierte sogar, dass sie die Zinsen nicht vor 2024 sinken wird. Dennoch sorgte der leichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...