ZF - Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen bündelt seine Aktivitäten im Bereich autonomes Fahren und sucht nach Investoren für die neue Einheit. "Wir sind offen für Investoren, werden aber in der Mehrheit bleiben", sagte Torsten Gollewski, Leiter Autonomous Mobility Solutions bei ZF, der FAZ. Zuvor organisiert der Konzern dafür seine Abteilungen neu. "Wir bündeln verschiedene Einheiten in einer schlagkräftigen Organisation", sagte Gollewski, der nach eigenen Angaben die Führung der neuen Einheit übernehmen soll. In der soll unter anderem das niederländische Tochterunternehmen 2Getthere, das ZF im Jahr 2019 übernommen hatte, aufgehen. Wie groß die Einheit wird, sagte Gollewski nicht. (FAZ)

BMW - Der Münchener Autobauer BMW will den Anteil der vollelektrischen Fahrzeuge im laufenden Jahr deutlich nach oben schrauben. Vertriebschef Pieter Nota teilte am Mittwoch mit, die Zielmarke für 2023 liege bei 15 Prozent des Gesamtabsatzes. Schon im vergangenen Jahr sei der Absatz von Elektroautos mehr als verdoppelt worden. Die Nachfrage nach den vollelektrischen Modellen sei sehr gut, sagte eine Sprecherin. (Handelsblatt)

HELLOFRESH - Der Kochboxenversender Hellofresh hat weniger als ein Jahr nach dem Start sein Geschäft in Japan aufgegeben. "Die ersten Monate in Japan haben gezeigt, dass derzeit kein Marktumfeld gegeben ist, das eine zusätzliche Wachstumsfinanzierung gerechtfertigt hätte", teilte eine Sprecherin mit. Zum Ende des vergangenen Jahres sei daher die Niederlassung geschlossen worden. Stattdessen wolle sich Hellofresh auf seine anderen Märkte fokussieren, hieß es weiter. Das Unternehmen ist neben Deutschland in vielen europäischen Ländern sowie den USA, Kanada und Australien aktiv. Japan galt als Testlauf für den asiatischen Markt, der nun gescheitert sein dürfte. (FAZ)

EY - Die gesetzlich vorgeschriebene Rotation in der Bilanzprüfung führt zu deutlich veränderten Machtverhältnissen der Wirtschaftsprüfer der DAX-Konzerne. Klarer Verlierer der jüngsten Runde der Neuvergaben ist EY: Die Gesellschaft hat seit 2020 kein neues Abschlussprüfer-Mandat der 40 großen DAX-Konzerne gewinnen können. Als Folge des Skandals um Wirecard, dessen frisierte Bilanzen EY über Jahre hinweg testierte, wird die Gesellschaft von börsennotierten Firmen in der Prüfung gemieden. (Handelsblatt)

PRIVATE EQUITY - Die erfolgsverwöhnten Beteiligungsmanager stehen nach Einschätzung von Branchenexperten 2023 vor großen Herausforderungen. Steigende Zinsen verteuern die Übernahmen durch Private-Equity-Fonds, außerdem kämpfen Firmen im Besitz von Finanzinvestoren mit dem Konjunkturabschwung. Starken Industriekonzernen bietet sich erstmals seit Jahren die Gelegenheit, im Wettbewerb mit Private Equity um attraktive Übernahmeziele mithalten zu können. Grund ist ihre zumeist bessere Kreditwürdigkeit. (Handelsblatt)

PIMCO - Ein grausames Jahr 2022 für Anleihen bescherte der Allianz-Fondstochter Pimco das schlechteste Jahr aller Zeiten für ihr Geschäft mit börsengehandelten Fonds. Investoren zogen fast 3,6 Mrd. Dollar aus mehr als 20 Fonds der Marken Pimco und Allianz ab, der größte kumulierte Abfluss, den der Vermögensverwalter je verzeichnete, wie Bloomberg-Daten zeigen. Diese Abwanderung war auch die größte unter den US-Emittenten im Jahr 2022, einem Jahr, in dem ETFs insgesamt über 580 Mrd. Dollar an Zuflüssen verzeichneten. (Börsen-Zeitung)

TRADE REPUBLIC - Die Investment-Plattform Trade Republic geht ab sofort mit einem sehr attraktiven Zinsangebot in den Markt. Einer Mitteilung zufolge erhalten Neu- und Bestandskunden 2 Prozent Zinsen auf das Geldguthaben des Verrechnungskontos. Damit unterscheidet sich das Angebot des Berliner Neobrokers wesentlich von anderen, wird in der Regel doch nur Neukunden (wie bei der ING) eine solche Verzinsung offeriert. Consors bietet derzeit 2,10 Prozent Tagesgeld für Neukunden bis 1 Million Euro für sechs Monate, mit vierteljährlichen Zinsgutschriften. (Börsen-Zeitung/Handelsblatt)

GE HEALTHCARE - Der Medizintechnikkonzern GE Healthcare hat seinen Spin-off abgeschlossen und ist nun als eigenständiges Unternehmen an der Nasdaq vertreten. Deutschlandchef Christian Bernhard verspricht sich von der Abspaltung mehr Agilität und Geschwindigkeit. Die große Änderung sei die Fokussierung auf Medizintechnik. (Börsen-Zeitung)

FOXCONN/LUXSHARE - Foxconns größter chinesischer Rivale bekommt offenbar den Zuschlag zur Herstellung von Apples iPhones der Pro-Reihe. Apple wolle eine erste große Order bei Luxshare Precision platzieren, berichtet die Financial Times aus Kreisen. Bisher war Foxconn exklusiv für neue iPhone-Pro-Modelle zuständig. (Financial Times)

