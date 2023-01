Sorgen vor einer Rezession sind an den Märkten derzeit gleichbedeutend mit Hoffnungen auf ein Ende der Zinserhöhungen. Beides treibt den Goldpreis an. Aktuell notiert das Edelmetall so hoch wie seit sieben Monaten nicht mehr. Auch bullishe Wetten nehmen deutlich zu. Eine Trendwende? Der Goldpreis konnte seine Gewinne am Mittwoch weiter ausbauen und notiert auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...