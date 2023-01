Hamburg (ots) -



Colin Farrell, 46, für seine Rolle als etwas einfach gestrickter Milchbauer in dem Freundschaftsdrama "The Banshees of Inisherin" als heißer Kandidat für einen Oscar gehandelt, macht sich über sein künstlerisches Vermächtnis keinen Kopf. "Weil niemand vorhersagen kann, was am Ende übrigbleibt", sagt der irische Schauspieler im Gespräch mit dem stern. Bestärkt in dieser Strategie habe ihn eine Unterhaltung mit seinem jüngeren Sohn Henry. "Gerade jetzt magst du berühmt sein", hatte der zu seinem Vater gesagt, "aber in 100 Jahren wird sich niemand mehr an dich erinnern." Farrells Reaktion auf diese Frechheit: "Ach, er hat verdammt recht!"



Trotzdem gibt Farrell zu: Als vor ein paar Jahren sein Film "The New World" von Terrence Malick auf einer Bestenliste gelandet sei, sei er kurz "euphorisch" geworden. Inzwischen habe er aber dazu gelernt. "Man muss solche Erfolge schnell wieder vergessen", sagt Farrell. "Und lieber neugierig bleiben und im Moment leben."



