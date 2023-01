VANCOUVER, British Columbia, 4. Januar 2023 - Alpha Copper Corp. (CSE: ALCU) (OTC: ALCUF) (FWB: PP0) ("Alpha" oder das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss eines Bestätigungsbohrprogramms mit 2.000 m Gesamtlänge auf seinem Projekt Okeover an der Küste von British Columbia bekannt zu geben.

Bei Okeover, das etwa 20 km nördlich von Powell River im traditionellen Territorium der Sliammon First Nation gelegen ist, wählte Alpha einen bestätigungsbasierten Ansatz, um die bestehende Mineralisierung in der Zone North Lake zu verifizieren. Die Firma Indata Geoscience leitete alle Feldarbeiten im Zusammenhang mit dem Programm und die Firma Superior Diamond Drilling führte die Bohrkampagne durch. Die Bohrungen konzentrierten sich auf die Zone North Lake, ein Gebiet mit historischen Bohrungen, die zuvor eine Mineralisierungshülle auf einer Fläche von etwa 250 x 350 m (oberflächliches Ausmaß) und bis in eine Tiefe von bis zu 150 m abgegrenzt hatten.

Das Bohrprogramm 2022 bestätigte, dass die niedriggradige porphyrartige Mineralisierung (250 x 350 m) zur Erweiterung offen ist, und erweiterte das bekannte mineralisierte Gestein auf mindestens 530 m Tiefe (OK-22-04). Ziel des Programms war es, die bekannte Mineralisierung zu bestätigen und tiefere Erweiterungen des hydrothermalen Systems zu erproben, um eine neue Entdeckung zu machen. Aufgrund der ermutigenden sichtbaren Mineralisierung und der Korrelation in den alten Bohrprotokollen war das Unternehmen der Ansicht, dass das Programm in der Anfangsphase ein Erfolg war.

In 330 m Tiefe durchteufte Bohrloch 4 ein neues mineralisiertes System mit starker Alteration und dichten Erzgangstrukturen, die eine Kupfer- und Molybdänmineralisierung zu beherbergen scheinen. Sollten diese mineralisiert sein, würde dies eine neue tiefere Erweiterung der historischen Ressourcenschätzung eröffnen. Das Unternehmen hat Proben zur Analyse an die Laboreinrichtung von ALS in North Vancouver geschickt und wird die Daten melden, sobald alle Analyseergebnisse vorliegen.

In diesem Zusammenhang gab das Unternehmen bekannt, dass es das in Kalifornien ansässige Marketingunternehmen Think Ink Marketing Data and Email Services, Inc. (der "Dienstleister") mit der Erbringung von Public-Relations-Dienstleistungen für das Unternehmen beauftragt hat. Der Auftrag ist unbefristet, begann am 23. November 2022 und läuft bis zur Kündigung durch eine der Parteien mit einer Frist von 30 Tagen. Die im Rahmen des Auftrags erbrachten Public-Relations-Dienstleistungen können die Erstellung und Verteilung von Marketingmaterialien und bezahlter Werbung umfassen. Das Unternehmen hat dem Dienstleister ein Anfangsbudget von 45.000 US-Dollar zur Verfügung gestellt, von dem der Dienstleister alle Beträge, die nach Abzug der mit der PR-Kampagne und den damit verbundenen Dienstleistungen verbundenen Kosten verbleiben, als Vergütung für seine Dienste einbehalten wird. Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung über den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an einem zusätzlichen Mineralclaim in British Columbia im Gegenzug für 20.000 Stammaktien des Unternehmens abgeschlossen hat. Dieser Claim liegt innerhalb der Claims des Projekts Okeover, die derzeit vom Unternehmen erkundet werden.

Diese Pressemitteilung wurde von Herrn J.W. Morton, P. Geo. geprüft und genehmigt, der als qualifizierter Sachverständiger (gemäß der Definition von NI 43-101) die Verantwortung für den technischen Inhalt übernimmt.

Über Alpha Copper Corp (CSE: ALCU) (OTC: ALCUF) (FWB: PP0):

Alpha Copper Corp. ist es ein Anliegen, durch die Auffindung und Erschließung von Kupfervorkommen in stabilen Rechtsstaaten einen entsprechenden Beitrag zur grünen Wirtschaft zu leisten. Für das Unternehmen bietet sich die Möglichkeit, 60 % der Anteile am Kupfer-Gold-Projekt Indata im Norden der Provinz British Columbia sowie 100 % der Anteile am Kupfer-Molybdän-Projekt Okeover unweit der Küstengemeinde Powell River in British Columbia zu erwerben. Nach der kürzlich erfolgten Übernahme von CAVU Energy Metals besitzt das Unternehmen eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile am Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Star in der Region Golden Triangle in BC sowie eine Option auf den Erwerb einer 70%igen Beteiligung am Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Hopper im südlichen Kupfer-Gold-Gürtel der Dawson Range im Südwesten des kanadischen Territoriums Yukon. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen das alle Eigentumsanteile am Projekt Quesnel in der Mitte des Quesnel Trough. Der Quesnel Trough beherbergt eine Reihe von alkalischen Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätten, die sich in nordwestlicher Richtung durch den Westen von British Columbia ziehen.

Nähere Informationen erhalten Sie unter https://alphacopper.com/.

Im Namen des Board of Directors von Alpha Copper:

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Director

Alpha Copper Corp.

Kontakt Alpha Copper

Invictus Investor Relations

+1 (604) 343-8661

mailto:walter@invictusir.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß den geltenden kanadischen, US-amerikanischen und anderen geltenden Wertpapiergesetzen, -vorschriften und -regelungen zukunftsgerichtete Informationen dar, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Laufzeit und die Art der erwarteten Dienstleistungen, die vom Dienstleister erbracht werden. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen von Alpha hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse von Alpha wesentlich von denen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen oder Prognosen oder Projektionen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Diese Annahmen und Faktoren beruhen auf Informationen, die Alpha derzeit zur Verfügung stehen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und Alpha ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68758Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68758&tr=1



