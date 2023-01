The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.01.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.01.2023



ISIN Name

DE000HLB0UR7 LB.HESS.-THR.CARR.01F/13

DE000A2G9JL5 DEUTSCHE LICHTMIETE 23

DE000HLB5JR9 LB.HESS.THR.CARRARA01C/18

DE000A1RQCV8 HESSEN SCHA.16/23

XS0866898983 INTL FIN. CORP. 13/23 MTN

DE000NWB17N7 NRW.BANK IS.A.17N 17/23

XS0253359961 RABOBK NEDERLD 06/23 MTN

US89233P7F71 TOYOTA MOTOR CRD 2023 MTN

DE000DK0JRM2 DEKA IHS SERIE 7587

US21688AAL61 RABOBANK(NY) 18/23 MTN

US02665WDC29 AM.HONDA FI. 19/23 MTN

