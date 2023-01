Das neue Börsenjahr bringt allerdings Kursgewinne. Als Online-Marktplatz für Bekleidung, Schuhe sowie Accessoires leidet man wie alle Konsumwerte unter der schwachen Verbraucherstimmung. Die Perle im Konzern ist allerdings nicht der Online-Handel, sondern die Technologiesparte Scayle. Das Segment bietet eine Shop-Software auf SaaS-Basis an und stellt somit das technische Grundgerüst für Online-Shops zur Verfügung, ergänzt um datengetriebenes Marketing und ein europaweites Logistiknetzwerk. Firmen wie FIELMANN, s.Oliver, Quelle oder Baur nutzen Scayle. Die Sparte steht für einen Umsatz von 66,7 Mio. € bei 38 % EBITDA-Marge. Bis 2026/27 will ABOUT YOU 5 Mrd. € im Konzern umsetzen, wobei Scayle für bis zu 500 Mio. € Umsatz stehen dürfte. Bei einer operativen Marge von größer als 30 % sind 150 Mio. € Profit machbar. Das bietet neben der Erholung im Konsumsektor reichlich Raum für eine Aufspaltungsspekulation.



