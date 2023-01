Erneut blieb die Valneva Aktie auf dem Weg zu wichtigen charttechnischen Hürden im Bereich einer Widerstandsmarke um 6,90/6,94 Euro hängen. Das war schon bei zwei Gelegenheiten im Dezember 2022 zu sehen, nun auch im neuen Jahr: Am Dienstag erreichte die Biotech-Aktie an der Pariser Börse in der Spitze 6,966 Euro, konnte den Mini-Break über 6,90/6,94 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...